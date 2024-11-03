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الأحد 03 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

النسخه الخامسة.. مصر تشارك في مسابقة روساتوم الذرية العالمية 2024

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
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تطلق روساتوم في 10 نوفمبر مشروعها العالمي لرفع الوعي النووي – “المسابقة الذرية العالمية 2024” – احتفالاً باليوم العالمي للعلوم.
هذا العام، تحتفل المسابقة بذكرى مرور خمس سنوات على إطلاقها، حيث تأتي بنسخة تذكارية خاصة. ستُجرى المسابقة عبر الإنترنت بـ13 لغة، وستتضمن فعاليات مصممة خصيصًا لطلبة المدارس والجامعات حول العالم، بدءًا من ميانمار وحتى البرازيل.
ستكون المسابقة متاحة باللغات: الإنجليزية، الروسية، البنغالية، الهنغارية، الإسبانية، البرتغالية، القيرغيزية، الكازاخية، المنغولية، التركية، الأوزبكية، العربية، والإندونيسية.

سيحظى المشاركون بفرصة ليس فقط لتوسيع معرفتهم والفوز بجوائز فريدة، بل أيضًا لاكتشاف حقائق مثيرة عن التطبيقات المتنوعة والفريدة للعلوم النووية. سيكون لدى المشاركين 24 ساعة كاملة للإجابة عن 25 سؤالًا تتفاوت في الصعوبة وتتناول مواضيع متعددة. وفي إطار الاحتفال بالذكرى الخامسة للمسابقة، سيتم تنظيم الأسئلة في خمس مجموعات مميزة، تركز كل منها على أحد المجالات الرئيسية لتطبيقات التكنولوجيا النووية: “الطاقة والبيئة”، “العلوم النووية”، “الصناعة والنقل”، “الصحة”، و”الغذاء والزراعة”.

للمشاركة في هذه المسابقة العالمية، يجب على المشاركين زيارة موقع المسابقة يوم 10 نوفمبر المقبل. ويمكن للمشاركين أيضا، للتحضير، زيارة الموقع لاستكشاف رسوم بيانية توضح التطبيقات المختلفة للتقنيات النووية وتقديم ملاحظات مفيدة لهم.

سيحصل جميع المشاركين على شهادة رقمية، بينما سيتم منح 100 فائز جائزة فريدة  عبارة عن لغز الذرة ”Atomic Puzzle" الفريدة من نوعها. كما ينتظر الفائزون الثلاثة الأوائل جائزة خاصة: رحلة إلى روسيا. سيتم الإعلان عن جميع الفائزين على موقع المسابقة بحلول 22 نوفمبر.


https://quiz.atomforyou.com/ar/

روساتوم المسابقة الذرية العالمية 2024 للعلوم النووية