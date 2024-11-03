استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة

استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها " إن 9 مواطنين على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال لمجموعة من المواطنين في منطقة الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43341 مواطنا، وإصابة 102105 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.