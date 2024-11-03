ads
الأحد 03 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على خان يونس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها " إن 9 مواطنين على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال لمجموعة من المواطنين في منطقة الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43341 مواطنا، وإصابة 102105 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

فلسطينيين غزة قصف للاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي خان يونس الضحايا