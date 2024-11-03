محافظ الإسماعيلية يُكرم فريق الفيزياء بكلية العلوم جامعة قناة السويس

يتقدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بخالص التهنئة للفريق البحثي من قسم الفيزياء بكلية العلوم لحصوله على المركز الثاني في فئة المشروعات الصغيرة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة، متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق.

كما يهنئ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الفريق البحثي على هذا الإنجاز المتميز، معرباً عن فخره بجهودهم في تمثيل الجامعة بأفضل صورة في مجالات البحث والابتكار.

وواصل الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، التهنئة للفريق البحثي الفائز ، مشيداً بتميزهم البحثي ودورهم في دعم الابتكار وتعزيز الاستدامة البيئية.

وقد عبرت الدكتورة مها فريد سليمان، عميد الكلية، عن سعادتها واعتزازها بالفريق، ووجهت تهنئة خاصة لرئيس قسم الفيزياء الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام على دعمه المستمر وتحفيزه للباحثين والطلاب.

ضم الفريق الفائز الدكتور الشاذلى محمد عباس أستاذ الفيزياء ، و المعيد اسلام مهران ، و الطالب عمر تامر بالمستوى الرابع ، و الطالب أحمد عابد بالمستوى الرابع.

كما تتوجه الكلية بالتهنئة للفريق البحثي، وتتمنى دوام النجاح لجميع الباحثين، والتوفيق في الدورات القادمة.