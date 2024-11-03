ضبط 8 أطنان جبنة غير صالحة للاستخدام الآدمي بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، اللواء دكتور إبراهيم متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم و منتجات الألبان و الأجبان لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية (أطباء الصحة العامة و التفتيش) بالإشتراك مع الجهات المعنية (شرطة البيئة و المسطحات المائية - الرقابة الصحية - مجالس المدن) ، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط منتجات الألبان و مصنعاتها بمركزى الإبراهيمية و ديرب نجم.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٤) محاضر مخالفة و ضبط (٨ طن و ٨٥٠ كجم) مصنعات ألبان و أجبان مجهولة المصدر و تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كل الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.

ضبط 8 أطنان جبنة غير صالحة للإستخدام الآدمي بالشرقية

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