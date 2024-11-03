الدورى الإسبانى.. جوفري يقود إسبانيول أمام برشلونة

أعلن مانولو جونزاليس المدير الفنى لفريق إسبانيول، تشكيل فريقه الذى يخوض به القمة أمام نظيره برشلونة، وذلك بعد قليل على ملعب "لويس كوبانيس"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني "الليجا".

وجاء تشكيل فريق إسبانيول كالتالى:

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

خط الدفاع: تيجيرو - الهلالي - كومبولا - كابريرا.

خط الوسط: روميرو - باوزا - كرال - أجوادو.

خط الهجوم: بوادو - جوفري.

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 30 نقطة، بينما يحتل نظيره إسبانيول المركز الـ 17 برصيد 10 نقاط.