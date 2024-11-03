مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم الفنان عزت زين

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، عن تكريم الفنان عزت زين، وذلك لمسيرته المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام كممثل وكمخرج مسرحى من رواد مسرح الثقافة الجماهيرية والمسرح المدرسي والجامعي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية للمهرجان المقررأن تقام خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الحالي، بأكاديمية الفنون.

وأكدت الدكتورة داليا همام، رئيس المهرجان، إن الفنان عزت زين، يعد رمزًا من رموز مسرح الثقافة الجماهيرية والمسرح المدرسي ومسرح الجامعة، وأحد أبرز فناني مسرح الأقاليم، حيث نجح في فرقة مسرح جامعة الفيوم وشارك من خلالها في معظم المهرجانات التي نظمتها الجامعة، والتي قدم من خلالها العديد من التجارب الإخراجية والتي وصلت إلى 40 عملا، بالإضافة إلى تجاربه التمثيلية المتعددة التي عرفها المتلقي العربي، مشيرة إلى أن الفنان عزت زين قدم عددًا من الأعمال الفنية تركت بصمة مع الجمهور، كذلك يعد أحد الفنانين الذين اشتهروا بدور دور الأب، حيث عكس شخصية الأب المصري الذي يعطي كل وقته لبيته وأبنائه، كما أظهرت طبيعة تعامل الأب مع بناته، وكانت له بصمته في العديد من الأعمال الاجتماعية ليظهر بمثابة القدوة الذى يعلم الأجيال الجديدة دروس الحياة والقيم والمبادئ.

أسس الفنان عزت زين فرقة مسرح جامعة الفيوم، وشارك من خلالها في معظم المهرجانات التي نظمتها الجامعة، كما سعى من خلال جمعية (نادي المسرح المصري)، الذي أسس لها فرعا بالفيوم إلى مسرح مستقل له جماليات ومنحى تجريبي، وبرغم كل تجاربه الإخراجية في المسرح لم يتوقف عن التمثيل طوال مسيرته الفنية؛ إلا أن دوره الذي قدمه في مسرحية "قواعد العشق الأربعون" فتح الباب واسعا له للمشاركة في عشرات الأعمال التليفزيونية والسينمائية، بعدما شاهده صناع تلك الأعمال، وقال عنه المخرج الكبير محمد فاضل:" عزت زين مبدع تأخر ظهوره لكنه عندما أتيحت له الفرص ظهر أستاذا".

يشار إلى أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، وستقام في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح، بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضة.