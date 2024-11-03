بحوث الصحراء يوقع برتوكول تعاون لتحقيق التنمية المستدامة بشمال سيناء

وقع مركز بحوث الصحراء ممثلا في محطة بحوث شمال سيناء ( الشيخ زويد) برتوكول تعاون مع جمعية تنمية المجتمع بالجورة بهدف تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة بحضور كلٍ من: الدكتور خالد زايد -نائب المدير التنفيذي للجمعية، والمهندس/محمد رضا- رئيس المحطة.

وأكد الدكتور حسام شوقي -رئيس مركز بحوث الصحراء- أن مركز بحوث الصحراء من الهيئات العلمية والبحثية الرائدة فى دراسة كل ما يتعلق بمجالات المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار وطبيعة البيئة الصحراوية والإنتاج النباتى والحيواني فى الأراضى الجافة والدراسات الإنسانية والاقتصادية، وربط تلك المجالات بالتنمية المستدامة للصحاري المصرية، وتحديد طرق الاستثمار المثلى لاستدامتها لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

وأوضح عزت بأن هذا التعاون لتعزيز الجهود المشتركة في التوسع لإعادة توزيع الكساء الخضري بالمحافظة، وذلك عن طريق إنشاء مشتل نموذجي للنباتات المختلفة بالمحطة بطاقة 50 ألف نبات مع تقديم الاستشارات الفنية لمزارعي شمال سيناء، وذلك من خلال دور المحطة الإرشادي والتنموي.

كما أفاد زايد بأن جمعية الجورة بشمال سيناء من المنظمات الأهلية غير هادفة للربح ولديها خبرة في العمل الأهلي والعام لأكثر من 40 سنة حيث تسعى الجمعية لبناء القدرات المؤسسية بالشراكة وتبادل الخبرات مع مؤسسات محلية ودولية.

1000105194

1000105192

1000105188