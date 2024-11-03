"دي- كاف".. تجارب إنسانية فريدة في "من بين جميع الناس في جميع أنحاء العالم" و"معجم نازح"

يواصل مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة ( دي-كاف) في نسخته الثانية عشرة فعالياته والتي انطلقت في ١٧ أكتوبر الماضي وتستمر حتى ١٠ نوفمبر، بعرض "من بين جميع الناس في جميع أنحاء العالم" لفرقة ستانز كافيه، من المملكة المتحدة، خلال الفترة من ٦ وحتى ١٠ نوفمبر، بالهنجر بوسط البلد.



خلال العرض يقف فريق على المسرح، ليزن بحرص كميات من الأرز، في رمزية واضحة للإحصاءات الإنسانية، ويعملون على ترتيب هذه الكميات ويصنفونها في أكوام تتشكل منها مساحة لتطور الأفكار. تتمثل مع كل حبة من الأرز صورة فرد في العالم.

العرض يتكيف مع ما يحدث على المسرح من اقتراحات واستجابات الجمهور، وهو من إخراج جيمس ياركر، أداء جيمس ياركر، كريج ستيفنز، فريدة رجب، إسلام فؤاد، مي عبد اللطيف ومحمد أنور.

يذكر أن عرض "من بين جميع الناس في جميع أنحاء العالم" يتجول في دول مختلفة منذ عام ٢٠٠٣، وهذا هو العرض الأول له في العالم العربي ضمن فعاليات مهرجان (دي-كاف).

وفي ساحة ممر كوداك يقام معرض "معجم نازح: لغة النزوح" للفنانة الفلسطينية هالا عيد الناجي، ضمن برنامج الفنون البصرية و الميديا الحديثة، خلال الفترة من ٧ حتى ٢٤ نوفمبر، بدعم من المتحف المحظور - متحف الريسان برام الله بالشراكة مع كلستر.

يقدم المعرض رحلة مثيرة من خلال اللغة التي تشكلت بنزوح الفلسطينيين من قطاع غزة، ويقدم مجموعة من المصطلحات والتعبيرات والكلمات العامية التي تعكس الحياة اليومية في رحلة النزوح، والمتجذرة في الثقافة الجمعية.

المعرض يروي لنا بصريا قصص هذه المصطلحات عبر شخصية "نازح" الذي ينخرط في سلسلة من التعبيرات البصرية الممزوجة بمعاني وقيم الثقافة الشعبية. ويتحرك نازح عبر مساحات المدينة المختلفة مرتكزًا على ثلاثة رموز يتجاوز بها هذه الرحلة المجهولة من النزوح: حبل متين وفرع زيتون ويديه.

وفي قلب المعرض توجد خريطة تفاعلية تعيد إنتاج مفهوم النزوح. وتثير التفكير حول حكايات حية تتعقب الحياة والموت والأمل والأسى، وكل حكاية تقف شاهدة في مواجهة التاريخ.