مصدر أمني ينفي مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية حول واقعة قديمة

أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بتجاوز بعض رجال الشرطة تجاه أحد الأشخاص بإحدى محطات قطارات الوجه القبلى "قديم وسبق تداوله عام 2013 " وتم توضيح حقيقة الواقعة فى حينها.

وأن دأب الجماعة الإرهابية على إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة لتزييف الحقائق وترويج الشائعات يأتى فى إطار مساعيها لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يعيه الشعب المصرى.