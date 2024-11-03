محافظ الشرقية يتفقد مستشفى القنايات المركزية

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، في ختام جولته لمدينة القنايات سير انتظام العمل بمستشفى القنايات المركزي للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى والمترددين على المستشفى في حضور محمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة و محمد محمود رئيس مدينة القنايات والدكتور رجب الشربيني مدير إدارة مدير مستشفى القنايات المركزي.

إطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية، موجهاً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حرص المحافظ على متابعة سير العمل بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى والمعني بتقديم خدمات الفحص والتشخيص ثم التحويل للقسم المناسب داخل المستشفى لاستكمال مرحلة العلاج وإطمأن المحافظ على الحالة الصحية لعدد من المرضى بالقسم واستفسر منهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم مؤكداً أن صحة المواطن تأتي على أولويات أجندة العمل التنفيذي ونسعى جاهدين للوصول المجتمع صحي آمن وسليم يشارك في بناء وتنمية الوطن.

كما تفقد المحافظ الصيدلية بقسم الاستقبال والطوارئ واستفسر من الصيادلة عن مدى توافر الأدوية والأمصال مشدداً على ضرورة التأكد من حفظها بطريقة آمنه مع إجراء المراجعة الدورية لتواريخ الصلاحية المدون عليها واطمأن من مدير المستشفى على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة كافية وصرفها للحالات المرضية وتقديم خدمة طبية لائقة لهم.

تفقد المحافظ قسم عناية القلب والتي تضم 13 سرير عناية واطمأن عالي الحالة الصحية للمرضي، وكذلك قسم الأطفال ووحدة الغسيل الكلوي الجديدة والتي تضم 36 ماكينة غسيل مؤكداً على مدير إدارة المستشفى بإستمرار إجراء أعمال الصيانة للأجهزة المستخدمة بصفة منتظمة حفاظاً على أرواح المرضي متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمستشفى القنايات المركزي تفقد وحدة عناية الأطفال والتي تضم 10 أسرة وكذلك وحدة المبتسرين والتي تضم 21 حضانة تستقبل كافة حالات الأطفال من وزن 500 جم غير مكتملي النمو لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم لحين وصولهم للوزن والنمو الطبيعي وعودتهم لذويهم بسلام.

إلتقى محافظ الشرقية بعدد من المرضي وذويهم واستفسر منهم عن مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم مؤكداً أن صحة المواطنين على قائمة أولويات العمل للوصول لمجتمع صحي وخال من الأمراض.

كلف محافظ الشرقية رئيس مدينة القنايات بالتنسيق مع مدير إدارة المستشفى بإقامة مقاعد إنتظارواستراحات لائقة لأصحاب الأمراض المزمنة المترددين على المستشفى لصرف العلاج الخاص بهم.

وفي نهاية زيارته للمستشفى أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً بتطوير القطاع الصحي وتسعى لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تطوير الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى لافتاً إلى أهمية الحفاظ على كافة الأجهزة الطبية بالمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية وإجراء الصيانة اللازمة لها بصورة دورية لضمان استمراريتها في تقديم الخدمة للمرضى والمترددين عليها.

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى القنايات المركزية

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