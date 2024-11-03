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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ سوهاج يشهد ندوة "دور الخدمة الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج
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شهد الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية بعنوان "دورالخدمة الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والتي نظمها المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بحي الكوثر، بحضور الدكتور محمد فوزي العمدة رئيس مجلس إدارة المعهد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب المعهد، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن متابعة ودعم فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان". 

وأكد نائب محافظ سوهاج أهمية المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، في ظل حرص القيادة السياسية على بناء الإنسان المصري صحيا، واجتماعيا، وتعليميا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري .

دارت الندوة حول عدد من المحاور منها "الخدمة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة، دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة التحديات الاجتماعية، بناء قدرات العاملين الاجتماعيين، الشراكات والتعاون في مجال الخدمة الاجتماعية"، وقد استهدفت الندوة طلاب الخدمة الاجتماعية، والممارسين في مجال الخدمة الاجتماعية، والعاملين في عدد من منظمات المجتمع المدني.

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