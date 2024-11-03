الدورى الإسباني.. لامين يامال يقود برشلونة لمواجهة إسبانيول

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه الذي يخوض به القمة أمام نظيره إسبانيول، وذلك بعد قليل على ملعب "لويس كوبانيس"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني "الليجا".

وجاء تشكيل فريق برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، هيكتور فورت، بالدي.

خط الوسط: بيدري، كاسادو، داني أولمو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينها، لامين يامال.



ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسبانى برصيد 30 نقطة، بينما يحتل نظيره إسبانيول المركز الـ 17 برصيد 10 نقاط.

