“الحجر الزراعي” يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والأردن

التقى الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي مع وفد رفيع المستوى من الحجر الزراعي الأردني، لبحث سبل التعاون المشترك، وتيسير انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى الأردن الشقيق.

وخلال الاجتماع تم استعراض دور الحجر الزراعي المصري في الرقابة ومنظومة التكويد الجديدة والنجاحات التي حققها الحجر الزراعى مؤخراً في زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، وفتح الأسواق وتيسير انسياب حركة الصادرات الزراعية لمختلف دول العالم.



وسوف يقوم الوفد الأردني خلال زيارته لمصر والتي سوف تستمر لمدة أسبوع يتم خلالها تفقد وحدات المعالجة بالتبريد وبخار الماء الساخن لاعتمادها للتصدير إلى الجانب الأردني، وذلك بالتنسيق مع معهد بحوث وقاية النباتات والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية .

وتجدر الإشارة إلى أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال مشاركته الاسبوع الماضي في المنتدى الإقليمي لتسريع تحول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية بالعاصمة الأردنية عمان كان بحث مع نظيره الأردني المهندس خالد الحنيفات آفاق التعاون المشترك بين البلدين في تبادل الصادرات الزراعية.