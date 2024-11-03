مسئول فلسطيني يشيد بدور مصر للتوصل إلى التوافق الفلسطيني

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد المجدلاني أن التصور المصري بشأن غزة وإدارتها ينسجم إلى حد كبير مع رؤية القيادة الفلسطينية، مشيدا بالدور التي تلعبه مصر والجهود الكبيرة المبذولة من أجل الوصول الى التوافق الفلسطيني وحل الأزمة.

وقال الدكتور المجدلاني - في مداخلة لقناة (العربية الحدث) الإخبارية "إن منظمة التحرير الفلسطينية تنطلق من مبادئ وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وأيضا أن الولاية الجغرافية على الأراضي الفلسطينية هى لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لدولة فلسطين، وأن من يقرر مستقبل قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية واليوم التالي للحرب هى القيادة الفلسطينية الشرعية، وهى التي ترى كيف تتم معالجة الوضع الحالي في قطاع غزة في ضوء العدوان الذي يتواصل لأكثر من 400 يوم".

وأضاف أننا نسعى حاليا إلى التوصل الى مجموعة من التفهمات وإنهاء الاقتسام ومصالحة وشراكة سياسية مع حركة حماس في اطار منظمة التحرير الفلسطينية، مشددا على أننا لا نقبل أي إملاءات حول كيفية إدارة قطاع غزة فهو شأن داخلي، كما أن فصل قطاع غزة مرفوض تماما بالنسبة لنا لأنه يأتي ضمن المشروع الإسرائيلي لاجهاض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح أن أي لجنة تشكل في قطاع غزة ستكون وظيفتها الحماية والرعاية الاجتماعية ومعالجة الشأن الإغاثي بالدرجة الأولى وليس اليوم التالي للحرب ولكن بدءا من اليوم، منوها بأن هذه اللجنة ستشكل من قبل الحكومة الشرعية الفلسطينية وتحت إشرافها ومرجعيتها وليس وفقا لأي مشروعات أخرى.

وشدد على أن التوافق (الفلسطيني الفلسطيني) بشأن اليوم التالي للحرب في قطاع غزة من شأنه أن يقطع الطريق على أي محاولات أخرى لفرض رؤية على الفلسطينيين تكون نتيجتها فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وتشكيل كيان سياسي في القطاع منفصل عن الضفة.