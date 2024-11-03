ختام ماراثون الإسكندرية الدولي بمشاركة 800 عداء من 42 دولة

اختتمت فعاليات ماراثون الإسكندرية الدولي، والذي أقيم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ، والذي شهد مشاركة واسعة من 800 عداء يمثلون 42 دولة حول العالم.

انطلق السباق من مكتبة الإسكندرية، مروراً بعدد من أبرز معالم المدينة، مثل قلعة قايتباي وكوبري ستانلي، وانتهى عند المكتبة.

شمل الماراثون مجموعة من السباقات المختلفة لتلبي مختلف المستويات والفئات العمرية، حيث ضم سباق 42 كيلومتراً، وسباق نصف الماراثون لمسافة 21 كيلومتراً، إضافةً إلى سباقات أقصر بمسافات 10 كيلومترات، 5 كيلومترات، وسباق عائلي وذوي الاحتياجات الخاصة لمسافة 2 كيلومتر، إلى جانب سباق 500 متر للأطفال.



تأتي هذه الفاعليه ضمن اجندة السياحه والفعاليات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة والتي تهدف إلى تنظيم ابرز الفعاليات المحلية والعالمية المختلفة.



وقد لاقى الماراثون إشادة من المشاركين، سواء من الهواة أو المحترفين، باعتباره فرصة للتعرف على المعالم التاريخية للإسكندرية وسط أجواء رياضية تنافسية.