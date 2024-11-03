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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط قائد سيارة لقيامه بأداء حركات استعراضية بالقاهرة

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات إستعراضية بموكب زفاف بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
 بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

 

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السلام القاهرة قائد بأداء حركات إستعراضية زفاف فيس بوك