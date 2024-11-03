ممثل النيابة العامة أمام النواب: مناقشات "الإجراءات الجنائية" سادتها الشفافية والمهنية

ألقى المستشار حسام الدين ممثل النيابة العامة، كلمة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، والتي تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، ناقلًا للنواب تحيات النائب العام.



وقال ممثل النيابة العامة، إن النيابة العامة جزء من القضاء وهي خصم شريف تمثل المجتمع وتبحث عن مصالحه ومن هذه الوجهة شاركنا في إعداد مشروع قانون للإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن إنجازات هامة بشأن الحبس الاحتياطي، حيث تم وضع حدود له والتعويض لأول مرة، والتعويض أدبي ومعنوي، كما أن المشروع الجديد تضمن مواد تشريعية تدعم الحريات والحقوق.

وأشار إلى أن المناقشات داخل اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية سادتها الشفافية والمهنية، والهدف المصلحة العامة لنخرج بمشروع يتوافق مع الجمهورية الجديدة، ويحمي كرامة المواطن، كما أن النقاش تضمن حالة من السمو.

