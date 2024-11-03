فرمان من الخطيب ضد محمد رمضان في الأهلي

طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من محمد رمضان المدير الرياضي للنادي التقليل من الظهور الإعلامي والتصريحات خلال الأيام المقبلة حتى لا يتم تحريف بعض التصريحات .

وكان محمد رمضان "ضيف دائم" من خلال تصريحاته سواء في قناة النادي الأهلي أو بعض القنوات الفضائية الأخرى وتحدث عن بعض الأمور الخاصة بفريق ولاعبي النادي مما اثار حالة جدل كبيرة بين جمهور القلعة الحمراء خاصة فيما يتعلق بموقف اللاعب التونسي علي معلول.

وعقد محمود الخطيب جلسة مع محمد رمضان خلال الساعات الماضية طلب منه عدم الظهر في وسائل الإعلام أو الإدلاء بتصريحات من شأنها التأثير على تركيز اللاعبين وعدم إعلان أي قرارات دون التنسيق مع رئيس النادي.

وكانت أخر الأزمات التي تسبب فيها محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي أزمة عماد فاروق المعد النفسي الذي اعتذاره مؤخرًا عن العمل في الجهاز الفني للأهلي بسبب خلاف مع المدير الرياضي.