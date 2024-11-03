ads
الأحد 03 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فرمان من الخطيب ضد محمد رمضان في الأهلي

الخطيب ومحمد رمضان
الخطيب ومحمد رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من محمد رمضان المدير الرياضي للنادي التقليل من الظهور الإعلامي والتصريحات خلال الأيام المقبلة حتى لا يتم تحريف بعض التصريحات .

وكان محمد رمضان "ضيف دائم" من خلال تصريحاته سواء في قناة النادي الأهلي أو بعض القنوات الفضائية الأخرى وتحدث عن بعض الأمور الخاصة بفريق ولاعبي النادي مما اثار حالة جدل كبيرة بين جمهور القلعة الحمراء خاصة فيما يتعلق بموقف اللاعب التونسي علي معلول.

وعقد محمود الخطيب جلسة مع محمد رمضان خلال الساعات الماضية طلب منه عدم الظهر في وسائل الإعلام أو الإدلاء بتصريحات من شأنها التأثير على تركيز اللاعبين وعدم إعلان أي قرارات دون التنسيق مع رئيس النادي.

وكانت أخر الأزمات التي تسبب فيها محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي أزمة عماد فاروق المعد النفسي الذي اعتذاره مؤخرًا عن العمل في الجهاز الفني للأهلي بسبب خلاف مع المدير الرياضي.

محمود الخطيب محمد رمضان المدير الرياضي قناة النادي الأهلي أزمة عماد فاروق المعد النفسي