استمرار أعمال النظافة اليومية بكورنيش مطاي بالمنيا

تابع تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينه مطاي بمحافظة المنيا، أعمال النظافة اليومية بكورنيش الإبراهيمية بطريق مصر أسوان الزراعي، تحت إشراف فضل الجبالي وهشام حسانين نائبا رئيس المركز.



وأوضح رئيس المركز، أن إدارة الكورنيش قامت برفع القمامة من نقاط تجميعها، حيث تم رفع الأتربة من على جانبي طريق مصر أسوان الزراعي ( كورنيش الإبراهيمية)، كما تم رفع مخلفات قص الأشجار و الحشائش بالطريق، بالتعاون مع الحملة الميكانيكية بحضور اشرف فاروق رئيس اداره الكورنيش.

كما تابع تاج جلال أبو سداح رئيس المركز، أعمال إدارة تطوير وتجميل المدينة بالوحدة المحلية، حيث قامت إداره تجميل وتطوير المدينه اليوم بالعمل في قص وتهذيب الأشجار بالحدائق المتواجده بطريق مصر أسوان الزراعي أمام مركز شرطة مطاي، وأمام استراحه مجلس مدينه مطاي، وتهذيب الحشائش على طول الطريق.



كما تم ري الأشجار المزروعة سابقا بالطريق الدائري وعمل الجواري حول الأشجار المزروعة سابقا، والعمل برفع مخلفات القص وتهذيب الأشجار بالوحدة المحلية، ورفع المخلفات بطريق مصر أسوان الزراعي والطريق الدائري، بحضور حسن جلال مدير إدارة تجميل وتطوير المدينة.

وأكد رئيس المركز، أن حملات النظافة مستمرة بالمدينة والأحياء، ويتم متابعتها لحظيا لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمركز.