سكرتير عام بني سويف يناقش جهود تحسين مستوى الخدمات بالقرى

ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام لـ بني سويف، اجتماع لجنة للتنمية المستدامة بالقرى، ياتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،وذلك بحضور: نهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة، وباقي أعضاء اللجنة من: التضامن، التموين، الأزهر، العمل ،الصحة، الشباب والرياضة، الزراعة، تعليم الكبار،المجالس القومية للمرأة و السكان الأمومة والطفولة،التعليم، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وإدارات:التعاون الدولي، الوحدة الاقتصادية، التخطيط والمتابعة ،البيئة، الاستثمار، المكتب الفني ، الموارد البشرية، تنمية القرية، شؤون الإعاقة، السياحة،البنية الأساسية،الصناعات الحرفية )،ورؤساء القرى المستهدفة وبعض الجمعيات الأهلية.

تناول الاجتماع مستجدات الوضع فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في مجال تنمية تلك القرى(المسيد الأبيض وأحمد وهبة ، الحكامنة، صفط الخرسا، بئر جمعة /قمن العروس ، مازورة ، الفقاعي ، كوم الرمل ، حسن موسي)،حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من خطة العمل خلال الفترة الماضية ضمن محاور وأهداف عمل اللجنة والتي تتضمن التركيز على استغلال الميزات التنافسية بالقرى والعمل على تدعيم التواصل مع الجهات المانحة لإمكانية تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات والمجالات

واستعرض توصيات الاجتماع الأخير للجنة في مارس الماضي ، وعرض تقديمي لما تم تنفيذه من تلك التوصيات حتى أكتوبر الماضي، علاوة على مناقشة وتقييم نتائج الندوات التوعوية التي نفذتها الجهات الشريكة أعضاء اللجنة بالقرى المستهدفة من :كلية الخدمة الاجتماعية، المجلس القومى للمرأة ،الصحة،السكان ، الأمومة والطفولة، منطقة وعظ بني سويف، إدارة بناء وتنمية القرية وغيرها من الجهات، فضلًا عن عرض تقديمي لسفراء التنمية المستدامة عن توطيد اهداف التنمية المستدامة.