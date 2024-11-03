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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مصطفى شعبان يواصل تصوير مسلسله "حكيم باشا" للمشاركة بالموسم الرمضاني

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
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يستمر الفنان مصطفى شعبان في التحضيرات والتصوير، لمسلسل "حكيم باشا"، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

المسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم مصطفى شعبان، رياض الخولي، دينا فؤاد، منذر ريحانة، سهر الصايغ، أحمد صيام، محمد نجاتي، تأليف خالد الشواف، والإخراج أحمد خالد أمين.

يشار أن الفنان مصطفى شعبان يواصل المشاركات الدرامية في الموسم الرمضاني، علي مدار السنوات الأخيرة، وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً مع الجمهور، بالعديد من الشخصيات التي جسدها.

شارك الفنان مصطفى شعبان العام الماضي يمسلسل "المعلم"، واستطاع أن يحقق أصداء واسعة خلال منافسات دراما رمضان.

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، أحمد فؤاد سليم، منذر ريحانه، هاجر احمد، سهر الصايغ، والإخراج مرقس عادل.

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