المصري تحت 12 عامًا يفوز على بورفؤاد برباعية نظيفة

فاز فريق المصري تحت 12 عام الفئة العمرية "2012" بقيادة مدربه الكابتن طارق مبروك على نظيره فريق الجمارك، برباعية نظيفة في مباراة الجولة الرابعة من بطولة منطقة بورسعيد والتي أقيمت بملعب الهدف.

بتلك النتيجة يحقق النسور الصغار العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من الفوز بأربع مباريات.

انتهى الشوط الأول بتقدم النسور الخُضر بهدفين للاشئ سجلهما أحمد مصطفى العسكري، وفي الشوط الثاني يضيف يوسف حامد ومؤمن أيمن هدفين جديدين لتنتهي المباراة بفوز المصري بأربعة أهداف للاشئ.

مثل المصري على مدار الشوطين: معاذ كريم ، يوسف شريف ، يوسف الصباغ ، ياسين حازم ، أحمد أشرف، آدم عارف ، آدم شبانه ، أحمد العسكري ، عبد الرحمن يوسف ، يوسف مؤمن ، أنس شمة ، سيف الحسيني ، آدم علام ، آدم مجاهد ، آمن عبد الرحمن ، محمود عماد، يوسف حامد ، آدم التابعي ، محمد رامي ، ياسر محمد ، مؤمن أيمن، علاء الكحلاوي، مروان ندا ، حمزة أبو زيد ، يوسف الناغي ، آدم خليفة.

يذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من :ك. طارق مبروك مدربًا عامًا ، ك. عمرو أشرف عبد اللاه مدربا مساعدا ، ك. خالد السامبا مدربًا لحراس المرمى ، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. عبد الغفار شاهين إداريًا ، ك. محمد التابعي مسئولًا للمهمات.

فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. سيف داود مشرفا على فرق البراعم ، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا.