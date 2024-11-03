محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بمصنع يازاكي مصر للضفائر الكهربائية للسيارات

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، بتفقد الأعمال الإنشائية بمصنع "يازاكي مصر للضفائر الكهربائية للسيارات"، بمنطقة منشاة كمال التابعة لمركز الفيوم، كما عقد اجتماعاً مع ممثلي شركة يازاكي وممثلي شركات المرافق، لمتابعة أعمال توصيل المرافق للمصنع، تمهيداً لافتتاح مرحلته الأولى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور، المهندس أحمد بديوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية لضفائر السيارات، والدكتورة مني سليمان مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، والمهندس محمد عبدالوهاب وكيل وزارة الإسكان، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ وسام فرحات مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة، وممثلي شركات المرافق "الكهرباء، والاتصالات، والطرق، ومياه الشرب والصرف الصحي".

حيث عقد محافظ الفيوم، اجتماعاً بمقر المصنع، تابع خلاله معدلات ونسب التنفيذ بقطاعات الصرف الصحي، والاتصالات، والكهرباء، ومياه الشرب، والطرق"، والجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال المتبقية بكل قطاع، ووجه المحافظ، بالتنسيق المشترك بين جميع الجهات ذات الصلة لتوحيد الجهود، وتكثيف معدلات العمل خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وتوصيل المرافق للمصنع، تمهيداً لافتتاح مرحلته الأولى بنهاية شهر ديسمبر المقبل، كأول مصنع أجنبي بالكامل في أول منطقة استثمارية حرة بمحافظة الفيوم.

عقب ذلك، قام محافظ الفيوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها الأعمال الإنشائية بموقع مصنع يازاكي مصر، وأكد الأنصاري حرص المحافظة على تيسير كافة الإجراءات، وتوفير الدعم اللوجيستي، وإزالة جميع المعوقات، لضمان نجاح هذا المشروع العملاق، الذي يسهم في توفير نحو 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

فيما أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية، أن المشروع يُقام على مساحة 70 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية نحو 30 مليون دولار، ويضم مصنعاً، ومنطقة حرة، ومباني إدارية، ومواقع انتظار سيارات نقل العمال والمنتجات، ومن المستهدف أن تبلغ قيمة الصادرات 100 مليون دولار سنوياً، فضلاً عن إدخال تكنولوجيا يابانية جديدة ومبتكرة، الأمر الذي يعزز من فرص مصر في أن تصبح مركزاً استثمارياً إقليمياً لصناعة السيارات.

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