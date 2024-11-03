الانتخابات الأمريكية 2024|استطلاع رأي: ‎هاريس تحظى بـ 49% من أصوات الناخبين و ‎ترامب على 46%

أفاد استطلاع رأي “لإبسوس”، اليوم الأحد، ‎أن مرشحة الانتخابات الأمريكية كاميلا هاريس تحظى بـ49 % من أصوات الناخبين المحتملين و ‎ترامب على 46 %.

تسعى المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب إلى جذب الناخبين المنحدرين من أمريكا اللاتينية خلال زيارتهما إلى ولاية نيفادا الخميس الماضي.

ونيفادا هي أصغر الولايات السبع المتأرجحة التي من المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة يوم الثلاثاء (الخامس من نوفمبر).

ويمثل الأميركيون من أصل لاتيني نحو 30% من سكان نيفادا، وعادة ما يكونون مصدر قوة للديمقراطيين. وحصل ترامب على دعم 38% منهم في سلسلة من استطلاعات الرأي أجرتها رويترز/إبسوس هذا الشهر، ارتفاعا من 32% في الفترة ذاتها في 2020.

وأظهرت استطلاعات الرأي حصول هاريس على دعم 50% من أصوات الناخبين من أصل لاتيني، مقارنة مع 54% حصل عليها الرئيس الديمقراطي جو بايدن في أكتوبر 2020.