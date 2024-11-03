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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

التعليم تتخذ إجراءات عاجلة بشأن حادث مقتل طالب دخل مدرسة ببورسعيد

مدارس
مدارس
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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه بشأن الحادث المؤسف الذي وقع في مدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية الميكانيكية، فقد اتخذت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد الاجراءات الآتية:

إلغاء تكليف مديرة المدرسة وتحويل كافة المسئولين في المدرسة للشئون القانونية

إلغاء تكليف مدير عام التعليم الفني

إلغاء تكليف مدير ادارة التعليم الصناعي
إلغاء تكليف رئيس قسم التعليم الفني بادارة شمال.

وكانت مستشفى الزهور استقبلت: محمد عمر مهران، طالب بالصف الأول بالمدرسة الميكانيكية، في حالة سيئة جدا متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في القلب، بادعاء اعتداء زميله بالمدرسة المدعو "ع.ن.ع" عليه بسلاح أبيض، وحاولت أطقم الرعاية الطبية إنقاذه إلا أنه فارق الحياة متأثر بجراحه وهبوط فى الدورة الدموية أدت لتوقف عضلة القلب نتاج الإصابة.

التربية والتعليم والتعليم الفني الصف الأول المدرسة الميكانيكية هبوط في الدورة الدموية توقف عضلة القلب طعنة نافذة فى القلب مستشفى الزهور