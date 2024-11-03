الانتخابات الأمريكية 2024| ترامب .. إمبراطور العقارات من عالم المشاهير إلى البيت الأبيض

شخصية مثيرة للجدل وغير تقليدية، إمبراطور العقارات الشهير وابن مدينة نيويورك، وصاحب المغامرات الاستثمارية التي لم يتخلَ عنها حتى رغم وصوله إلى البيت الأبيض، ليكون الرئيس الخامس والأربعين لأمريكا عام 2016 .. إنه دونالد ترامب.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان ترامب .. "إمبراطور العقارات" من عالم المشاهير إلى البيت الأبيض، حيث نشأ وسط أبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، وكان والده مصدر إلهامه ومؤثرا قويا في تكوين شخصيته حتى أنه اختار مجال العقارات كوالده الذي كان يعمل في مجال بناء الشقق السكنية في نيويورك ومساكن العسكريين الأمريكيين.

وفي عام 1983، خاض غمار الأعمال وغزت ناطحات السحاب التي شيدتها شركته مدينة نيويورك وتحمل جميعها اسمه، أما عبارته الشهيرة "أنت مطرود" فقد كانت بمثابة ماركة مسجلة في عالم المشاهير، عبر تقديمه برنامج تلفزيون الواقع "ذا أبرنتيس".



ودرس الاقتصاد والإدارة المالية، ولم يسبق له تولي أي منصب سياسي أو عسكري قبل عام 2016 عندما فاز في الانتخابات الرئاسية كمرشح للحزب الجمهوري أمام منافسته الجمهورية هيلاري كلينتون.