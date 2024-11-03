الدورى الإيطالى.. أتلانتا يصعق نابولى بثلاثية نظيفة فى عقر داره

صعق فريق أتلانتا نظيره نابولى، بثلاثية نظيفه فى عقر داره، وذلك فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "دييغو ارماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

أحرز ثلاثية أتلانتا اللاعب أديمولا لوكمان فى الدقيقتى العاشرة والـ 31، بينما جاء الثالث عن طريق اللاعب ماتيو ريتيغي فى الدقيقة الـ 90 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق أتلانتا رصيده إلى النقطة 22 ، ليحتل وصافة ترتيب جدول المسابقة، بينما تجمد رصيد نابولى عند 25 نقطة محتل الصدارة.