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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه الشرقية: إصلاح خط رئيسي بخليج حمدي دون انقطاع الخدمة

جانب من الإصلاح
جانب من الإصلاح
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تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية من الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه قطر 1000 مم بمنطقة خليج حمدي أمام عزبة العزازية، ويأتي هذا الإصلاح في إطار حرص الشركة على تلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمة مياه عذبة بشكل مستمر.

وأكدت شركة مياه الشرقية، أن أعمال الإصلاح تمت بنجاح ودون أي انقطاع في خدمة المياه للمناطق التي يخدمها هذا الخط الحيوي، والتي تشمل مدينة فاقوس والوحدة المحلية بأكياد والعزازي والديدامون والسماعنة وقنتير.

وأضافت الشركة أن فريق الصيانة بالفرع عمل على مدار الساعة لإنجاز أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن، وذلك حرصاً على عدم التأثير على حياة المواطنين وخدمة منشآتهم.

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