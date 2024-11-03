جامعة جنوب الوادي تشارك بالمؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم

تشارك جامعة جنوب الوادي برعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، بفعاليات مؤتمر جودة ضمان التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، والذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، خلال الفترة من 2 الى 4 نوفمبر برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور السادة وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والأوقاف والعمل وممثل شيخ الأزهر الشريف ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وشارك الدكتور احمد عكاوي بفعاليات المؤتمر على رأس وفد الجامعة الذي يضم الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة ، الدكتور عبد الحليم احمد حمدي نائب مدير المركز للمشروعات التطويرية ، الدكتورة كريمة رمضان نائب مدير المركز للجودة ، الدكتورة بدرية حسن مسئول لجنة التدريب بالمركز ، الدكتور حسام الدين ابو الحسن المنسق الإداري بالمركز.



واكد رئيس الجامعة ان المؤتمر يتضمن 10 ورش عمل على مدار 3 ايام سيتم من خلالها تبادل الآراء والخبرات والممارسات والتجارب المختلفة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال جودة التعليم، مما يؤدي إلى تحسين فاعلية تقييم المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية وبناء الثقة في المخرجات التعليمية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.



يتزامن المؤتمر مع احتفال أفريقيا بعام 2024 باعتباره عام التعليم. وسيقوم المشاركون من جميع أنحاء القارة بعرض ومناقشة سبل التعاون عبر القارة في مجال ضمان جودة التعليم والاعتماد من خلال المبادرات القائمة من أجل مواءمة معايير ضمان الجودة

وأوضح الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة ان محاور المؤتمر تتضمن الذكاء الاصطناعي في مجال جودة التعليم، الرؤية الدولية للتعليم 2030 ، اطر المؤهلات الوطنية والإقليمية و القارية ، التعليم القائم على الجدارات ،الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم والتعلم ، والطلاب و الخريجون : تعديل المسارات التخصصية والتنقل عبر الحدود ، والمبادرات الافريقية لضمان جودة التعليم والاعتراف بالمؤهلات ويهدف المؤتمر الى التفاعل مع الخبراء الدوليين حول التوجهات الجديدة في التعليم ، رسم السياسة المستقبلية لدمج الذكاء الاصطناعي في مجال ضمان الجودة ، بناء شراكات إقليمية ودولية ،اطلاق الاطار الوطني للمؤهلات المصرية.