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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"قلب صاف" احتفالية لذوي الهمم في مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات القبطية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية وبالتعاون مع بطريركية الأقباط الأرثوذكس، احتفالية خاصة لذوي الهمم تحت عنوان "قلبٌ صافٍ"، وذلك يوم 4 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً بقاعة المسرح الكبير، بحضور عدد من كبار الزوار من الكنيسة والأزهر الشريف.

تحتضن هذه الاحتفالية مجموعة كبيرة ومتنوعة من العروض التي يقدمها الأطفال ذوي الهمم بمختلف الإعاقات، حيث سيتاح لهم فرصة التعريف بأنفسهم وإمكاناتهم. كما سيقام معرض للمنتجات الخاصة بالأطفال المشاركين على هامش الاحتفالية، مما يسهم في تسليط الضوء على مواهبهم وإبداعاتهم.

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