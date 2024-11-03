شركة مياه القاهرة تستمع لآراء المواطنين في المعصرة ضمن مبادرة "بداية جديدة"

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القاهرة استطلاعات رأي ميدانية بحي المعصرة، وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتزامنًا مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لتنمية الإنسان"، وذلك في إطار حرصها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة،

ويهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف على آراء ومقترحات عملاء الشركة بشكل مباشر، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في الخدمات المقدمة، والعمل على تطويرها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

وأكدت شركة مياه القاهرة أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بآراء المواطنين، مؤكدًة أن هذه الاستطلاعات تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين الشركة وعملائها، وبناء شراكة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الشركة أن النتائج التي ستسفر عنها هذه الاستطلاعات ستكون بمثابة خارطة طريق لتطوير الخدمات المقدمة، وأنها ستعمل على تنفيذ الخطط اللازمة لتحقيق رضا العملاء.