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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الانجليزي.. واتكينز وروجيرس يقودان أستون فيلا أمام توتنهام

استون فيلا
استون فيلا
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أعلن أوناى إيمري المدير الفنى لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره توتنهام هوتسبير، وذلك بعد قليل على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وجاء تشكيل فريق أستون فيلا كالتالى:
حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.
خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، باو توريس، لوكاس ديني.
خط الوسط: جون ماكجين، أمادو أونانا، يوري تيليمانس، جاكوب رامزي.
خط الهجوم: مورجان روجيرس، أولي واتكينز.

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز العاشر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل فريق استون فيلا المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

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