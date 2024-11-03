الدورى الانجليزى.. تشكيل هجومى لتوتنهام لمواجهة أستون فيلا

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لفريق توتنهام، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أستون فيلا، وذلك بعد قليل على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وجاء تشكيل فريق توتنهام هوتسبير كالتالى:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، رادو دراجوسين، ديستيني أودوجي.

خط الوسط: رودريغو بيتانكور، باب سار، بيرنان جونسون.

خط الهجوم: هيونغ مين سون، دومينيك سولانكي، ديان كولوسيفسكي.

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز العاشر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل فريق استون فيلا المركز الخامس برصيد 18 نقطة.