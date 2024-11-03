الانتخابات الأمريكية 2024.. نرصد الجدول الزمني لاختيار الرئيس الجديد

ينتظر العالم خلال الساعات المقبلة، عقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لاختيار الرئيس الجديد بين مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب ومرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس كامالا هاريس.

ولذلك نرصد الجدول الزمني لاختيار الرئيس الأمريكي الجديد:

5 نوفمبر : وهو اليوم الأكبر، حيث يبدأ المواطنون بالتصويت للمرشحين على منصب الرئيس الأمريكي.

سيتم عقب ذلك فرز الأصوات، والتي تستغرق بضعة أيام، خاصة إذا كانت الأصوات متقاربة.

17 ديسمبر: اجتماع أعضاء الهيئة الانتخابية في كل ولاية لاختيار الرئيس ونائبه.

25 ديسمبر: يتلقى رئيس مجلس الشيوخ ومدير إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية أصوات الهيئات الانتخابية.

6 يناير: يترأس نائب الرئيس جلسة مشتركة للكونجرس لفرز أصوات الهيئة الانتخابية، ويتم إعلان النتائج.

20 يناير: يتم تنصيب الفائز ونائبه في مراسم رسمية، تتضمن أداء اليمين الدستوري.