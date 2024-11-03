مياه الجيزة والهلال الأحمر يطلقان حملة للتبرع بالدم.. صور

شهدت محافظة الجيزة إطلاق حملة للتبرع بالدم، بالتعاون بين بنك الدم المركزي التابع لجمعية الهلال الأحمر المصري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة.

وتهدف الحملة إلى توفير وحدات دم مجانية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل غير القادرين ومرضى التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة والأطفال المصابين بالهموفيليا والثلاسيميا ومرضى الفشل الكلوي.

وأكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية بشركة مياه الجيزة أن الحملة لاقت إقبالًا كبيرًا من العاملين بالشركة، مشيرة إلى أن بنك الدم المركزي يقوم بإجراء فحوصات طبية مجانية للمتبرعين للتأكد من سلامة الدم، وتشمل هذه الفحوصات: تحليل التهاب الكبد الوبائي (HBSAg, HCV-AB)، وتحليل الإيدز (HIV)، وتحليل الزهري (RPR)، وتحديد فصيلة الدم وعامل Rh.

وتستمر فعاليات الحملة على مدار عدة أيام، حيث ستنتقل إلى محطات مياه مختلفة بمحافظة الجيزة، وذلك لتشجيع أكبر عدد ممكن من المواطنين على المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية.

وأكدت شركة مياه الجيزة على أهمية هذه الحملة في توفير وحدات الدم اللازمة لإنقاذ حياة المرضى، مشيدة بالتعاون المثمر بين شركة مياه الجيزة والهلال الأحمر المصري.

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