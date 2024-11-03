صعود جماعى لمؤشرات البورصة.. ورأس المال يسجل 19.1 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، وزاد رأس المال السوقي بنحو 19.1 مليار جنيه، مدعوم بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 2.227 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 30,833.13 نقطة، وكذا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 13,531.33 نقطة.

وارتفع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.47%، ليغلق عند مستوى 3,183.19 نقطة، كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 8,126.15 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 1%، ليغلق عند مستوى 11,337.56 نقطة.

كما أرتفع مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.47% ليغلق عند 38,206.79 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.97%، ليغلق عند مستوى 6,626.56 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الإتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 19.6 مليون جنيه، و 152.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 172 مليار جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.6 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول على 951.9 مليون سهم، من 113.6 ألف صفقة منفذة.