تزايد الوفود السياحية متعددة الجنسيات على المناطق الأثرية بالمنيا

تشهد المناطق الأثرية بمحافظة المنيا توافد أعداد كبيرة من السياح من مختلف الجنسيات، من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا والأرجنتين .

واعلنت محافظة المنيا فى بيان لها أن هذا الإقبال الذى تشهده المحافظة وخاصة فى منطقتى تونا الجبل و بنى حسن الشروق يأتى فى إطار الاهتمام بتسهيل تجربة السياح خلال زيارتهم ، مما يساهم في جذب مزيد من الزوار وتعزيز السياحة الثقافية داخل المحافظة .

يأتى هذا الإقبال تزامنا مع بدء الحجز الالكترونى لتذاكر الدخول للمناطق الأثرية في تل العمارنة وتونا الجبل ومتحف ملوي وكذلك من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني المتوفرة في المواقع، ماعدا منطقة بني حسن، فإن الحجز متاح عبر الإنترنت فقط وذلك في إطار تعزيز استخدام التكنولوجيا وتيسير عملية دخول الزوار إلى المواقع الأثرية، مما يسهم في تقديم تجربة أكثر أمتاعاً للسائحين و الزوار.