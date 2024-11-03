ads
الأحد 03 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تزايد الوفود السياحية متعددة الجنسيات على المناطق الأثرية بالمنيا

تزايد الوفود السياحية
تزايد الوفود السياحية متعددة الجنسيات علي أثار المنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تشهد المناطق الأثرية بمحافظة المنيا  توافد أعداد كبيرة من السياح من مختلف الجنسيات، من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا والأرجنتين .

واعلنت محافظة المنيا فى بيان لها أن هذا الإقبال الذى تشهده المحافظة وخاصة فى منطقتى تونا الجبل و بنى حسن الشروق يأتى فى إطار الاهتمام بتسهيل تجربة السياح خلال زيارتهم ، مما يساهم في جذب مزيد من الزوار وتعزيز السياحة الثقافية داخل المحافظة .

يأتى هذا الإقبال تزامنا مع بدء الحجز الالكترونى لتذاكر الدخول للمناطق الأثرية في تل العمارنة وتونا الجبل ومتحف ملوي وكذلك من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني المتوفرة في المواقع، ماعدا منطقة بني حسن، فإن الحجز متاح عبر الإنترنت فقط وذلك في إطار تعزيز استخدام التكنولوجيا وتيسير عملية دخول الزوار إلى المواقع الأثرية، مما يسهم في تقديم تجربة أكثر أمتاعاً للسائحين و الزوار.

المنيا الوفود السياحية إيطاليا وألمانيا بني حسن تل العمارنة تونا الجبل متحف ملوي محافظة المنيا