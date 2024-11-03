3 أشقاء يشرعون في قتل عامل ويعتدون على والدته بشبرا الخيمة

شهدت عزبة رستم بمدينة شبرا الخيمه، بمحافظة القليويية، إصابه عامل بجرح نافذ بالبطن، علي يد 3 اشقاء، بسلاح أبيض "مطواه"، وذلك بسبب خلافات سابقة، وتم نقل المجني عليه لمستشفى ناصر التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق التي أمر بضبط المتهمين وتقديمهم.

البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخليه لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطاراً من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد فيه بورود بلاغاً من مستشفى ناصر التخصصى، بوصول شاب مصاب بجرح نافذ بالبطن.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمه إصابة "عمرو. ع" 25 سنة عامل ومقيم بعزبة رستم بدائرة القسم علي يد 3 أشقاء قاموا باستدراج المجنى عليه من منزله وقاموا باصابته بجرح نافذ بالبطن، بسلاح ابيض "مطواة" بسبب خلافات سابقة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد أحمد الشامى والنقيب ابراهيم خضر والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب عبدالونيس خالد معاونى رئيس المباحث من ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.