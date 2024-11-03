المناخ والهجرة.. كيف يتعامل ترامب وهاريس مع القضايا الشائكة

تتركز حملة المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، على مواصلة ما بدأه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي حلت محله في السباق الانتخابي. وقد وعدت هاريس بالاستمرار في العديد من السياسات التي اتبعها بايدن خلال السنوات الأربع الماضية، في حال تم انتخابها في نوفمبر.

من جهته، يخطط المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، للعودة إلى البيت الأبيض وإكمال ما لم ينجزه خلال فترة ولايته السابقة.

بعد استقالة بايدن الشهر الماضي، أعلنت هاريس عن مجموعة من المقترحات الرئيسية، منها خطط لمنع التلاعب في أسعار المواد الغذائية، وتقليص الضرائب على الأسر، بالإضافة إلى جهود لخفض أسعار المنازل والإيجارات. كما دعت خلال تجمع حاشد في لاس فيغاس إلى إنهاء الضرائب المفروضة على الإكراميات والتبرعات لموظفي المطاعم والفنادق.

جاءت هذه الخطوة بعد أكثر من شهر من تعهد ترامب في تجمع انتخابي بإلغاء الضرائب على الإكراميات. كما تعهدت هاريس بزيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية، وفرض حظر على بعض أنواع الأسلحة، والمطالبة بإجراء فحوصات شاملة لشراء وحيازة الأسلحة النارية.

وفيما يتعلق بقضية الإجهاض، دعت هاريس الكونغرس إلى إصدار تشريع يضمن حق الإجهاض في القانون الفيدرالي، وهو حق تم الحفاظ عليه لنحو 50 عامًا قبل أن تلغيه المحكمة العليا. مثل بايدن، انتقدت هاريس الحظر المفروض على الإجهاض في الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون، وكانت من أبرز الديمقراطيين المدافعين عن حقوق الإجهاض.

أما ترامب، فيفتخر بتعيينه للقضاة الذين ألغوا الحق الدستوري في الإجهاض. ورغم تردده في الإجابة عن الأسئلة حول توقيت فرض القيود على هذا الإجراء، أعلن أنه يفضل ترك القرارات المتعلقة بالإجهاض للولايات، مؤكدًا أنه لن يوقع على قانون حظر الإجهاض الوطني.

المناخ والطاقة

كانت هاريس، كعضوة في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، من أوائل الداعمين للمقترحات التي تهدف إلى انتقال سريع إلى الطاقة الخضراء. ورغم أنها كانت قد عارضت التنقيب البحري عن النفط والتكسير الهيدروليكي خلال حملتها عام 2020، إلا أنها تبنت مواقف أكثر اعتدالًا كفيدة خلال فترة نائب الرئيس، مع التركيز على تنفيذ أحكام قانون خفض التضخم.

قدمت إدارة بايدن نحو 375 مليار دولار لدعم الحوافز المالية للسيارات الكهربائية ومشاريع الطاقة النظيفة، كما تجنيدت أكثر من 20 ألف شاب في "فيلق المناخ" الوطني لتعزيز البيئة.

بينما وصف ترامب تغير المناخ بأنه "خدعة"، فإنه يؤكد على أهمية توفير أرخص طاقة ممكنة للولايات المتحدة. ويعد ترامب بزيادة التنقيب عن النفط، وتقديم إعفاءات ضريبية لمنتجي الطاقة، وتسريع الموافقة على خطوط أنابيب الغاز.

الهجرة

لمواجهة هجمات الحزب الجمهوري عليها، تتحدث هاريس عن تجربتها كمدعٍ عام في كاليفورنيا، حيث نجحت في محاكمة عصابات تهريب المخدرات والبشر عبر الحدود، بعد أن كلفها بايدن بمسؤولية قضايا الهجرة.

يضع ترامب وكبار الجمهوريين اللوم على هاريس بشأن الوضع على الحدود مع المكسيك، حيث يرون أن السياسات المتساهلة أدت إلى تفاقم الوضع. ردًا على ذلك، تشير هاريس إلى أن اتفاقية تم التوصل إليها بين الحزبين في مجلس الشيوخ، والتي كانت ستتضمن معايير أكثر صرامة بشأن اللجوء، كانت قريبة من الإقرار قبل أن يعارض ترامب ذلك. كما تدعو إلى إصلاح شامل للهجرة.

يخطط ترامب لتنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة، ويعتمد على إعادة السياسات التي فرضها خلال فترة ولايته الأولى. ويتعهد أيضًا بإحياء حظر السفر الذي استهدف مواطنين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

بعد الهجوم الذي نفذته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، تعهد ترامب بإجراء "فحص أيديولوجي" جديد للمهاجرين لمنع وجود "المتعصبين والخطرين"، وسيعمل على ترحيل الأفراد الموجودين بشكل قانوني. ويسعى إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة للأشخاص المولودين في الولايات المتحدة من آباء يقيمون بشكل غير قانوني.