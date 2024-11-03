تعرف على مباريات الأهلي والزمالك المقبلة في دوري الكرة النسائية

انتهت أول أمس الجمعة، الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية، والتي تضمنت 7 مباريات بين الفرق كان ابرزها مباراة الأهلي أمام اتحاد بسيون والزمالك امام المصري.

ويخوض فريق الأهلي، مباراة جديدة أمام الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر المقبل ، وذلك خلال الجولة السادسة من عمر الدوري، على ملعب الأهلي بالتجمع في تمام الساعة الثانية ونصف.

اما عن فريق الزمالك فلن يشارك في أي مواجهات في هذه الجولة.

الجدير بالذكر ان نتائج الجولة الخامسة في الدوري، شهدت فوز فريق زد إف سي بـ 6 أهداف على المعادي واليخت، وتعادل كلا من الاتحاد السكندري والطيران ١-١، وفوز الاهلي بثمانية أهداف دون رد على اتحاد بسيون، وفوز نادي الزمالك على المصري بسبعة أهداف دون رد، وفوز فريق مسار على الجونة بثمانية أهداف دون رد، وفوز فريق وادي دجلة بـ 6 أهداف دون رد على المقاولون العرب، أما فريق البنك الاهلي سحق فريق إنبي برباعية نظيفة.