إحالة المتهم بقتل سائق بالوراق للجنايات

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة طالب متهم بقتل سائق بالوراق إلى المحاكمة الجنائية.

تلقي رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طالب وسائق بسبب أولوية المرور تعدي فيها الأول على الثاني بسلاح أبيض سكين محدثا إصابته التي أودت بوفاته، كما أصيب آخر بجروح قطعية خلال محاولته فض المشاجرة، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.