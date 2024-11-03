وزير الشباب يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

في إطار استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر (WUF12) الذي سيعقد في نوفمبر 2024، استقبل وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، السيد ميخال ملنر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة – نائب المدير التنفيذي لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الحضرية المستدامة ودور الشباب والرياضة في هذا السياق.

بدأ الاجتماع بتقديم الشكر لمصر على دورها الرائد في دعم أجندة الشباب والرياضة على المستويين المحلي والدولي، وخاصة في سياق التحضيرات لـWUF12 كما تم عرض مساهمات مصر المخطط لها خلال المنتدى، والتي تشمل عدة فعاليات مميزة مثل الجمعية العامة للأطفال والشباب في 4 نوفمبر، وجلسة الطاولة المستديرة للأطفال والشباب في 5 نوفمبر، إلى جانب جلسات حوارية خاصة وفعاليات تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في تطوير المدن المستدامة واستحداث جناح للشباب والأطفال تحت اسم جناح الأجيال المستقبلية.

ناقش المجتمعون التوسع الأخير في مبادرة "الرياضة من أجل التنمية الحضرية المستدامة"، التي تم تطويرها بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية، واختيار القاهرة كأحد المدن المشاركة فيها. تسعى المبادرة إلى تنفيذ مشاريع رياضية تهدف إلى تعزيز البيئات الحضرية المستدامة.

كما تم التطرق إلى إمكانية توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل مدنًا إضافية داخل مصر، بما يتماشى مع توفر الموارد والدعم اللازم.

وأعرب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن اهتمامهم بتعزيز الشراكة مع مصر لتحويل المساحات الحضرية العامة إلى أماكن شاملة من خلال الرياضة والنشاط البدني. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى استخدام الرياضة كأداة للتلاحم المجتمعي وتعزيز التنمية الحضرية النشطة والشاملة.

واتفق الطرفان على اتخاذ خطوات فورية لدفع المبادرات المشتركة، وتحديد لقاءات متابعة لتقييم التقدم المحرز ومراجعة الجدول الزمني للمشاريع القادمة استعدادًا لانعقاد WUF12، وتم التأكيد علي على الالتزام بمواصلة التعاون لتعزيز دور الشباب والرياضة في التنمية الحضرية المستدامة، معربين عن تطلعهم لتحقيق نتائج ملموسة خلال المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر وما بعده.

حضر الاجتماع أحمد رزق، مدير مكتب مصر، والسيد غونزالو رويز، مسؤول الشراكات، والسيد دوغلاس راغان، مسؤول إدارة البرامج (برنامج الشباب)، والسيد خافيير تورنر، مسؤول إدارة البرامج، والسيدة هبة فؤاد الكمّاح، مساعدة برنامج التغير المناخي - مكتب مصر، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.