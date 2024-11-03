مرزوق علي: مفاجأة سارة للجودو المصري في أولمبياد لوس أنجلوس 2028

قال مرزوق علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، والمرشح في الانتخابات المقبلة، أن الجودو المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف المنشود وهو الوقوف على منصات التتويج الأولمبية من جديد.

وأوضح مرزوق، أن الجودو المصري يسير وفق خطة وضعها مجلس إدارة الاتحاد، الهدف منها حصد ميدالية أولمبية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وأن الهدف بات قريب في ظل تطور النتائج بشكل كبير وحصد أكثر من ميدالية في بطولات العالم مؤخرا.

وأكد مرزوق علي، أن الجودو المصري يمتلك الآن جيل جديد من اللاعبين صغار السن، قدم أوراق اعتماده في كافة المشاركات الدولية والقارية على مستوى الرجال والسيدات، وبات يخشاه جميع المنافسين في أفريقيا والعالم.

وأكمل مرزوق: "الحلم أصبح قريب ونمتلك أكثر من فرصة في الرجال والسيدات لحصد ميدالية أولمبية، نعمل بأقصى طاقة لدينا من أجل ملامسة الإنجاز، وأعد بتحقيق ميدالية تاريخية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وأولمبياد الشباب أيضا".

وتابع مرزوق علي: "نعمل وفق خطط علمية على أعلى مستوى ولدينا كوادر قوية في الجهاز الفني على رأسها الأسطورة المصرية محمد رشوان، والأسطورة اليابانية إيزومي هيروشي، وكل عناصر المنظومة على قلب رجل واحد من أجل إنجاز تاريخي جديد