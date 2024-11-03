"بالمصري" معرض يضم أعمال لـ 3 فنانات بقاعة صلاح طاهر

تستضيف وزارة الثقافة من خلال الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد معرضاً بعنوان "بالمصرى" لـ ٣ فنانات هن سوزان ومنى كمال الجنزورى وابنتها زينه عز فوزى حيث يفتتح في السادسة مساء الاثنين ٤ نوفمبر بقاعة صلاح طاهر و يستمر حتى الخميس ٧ نوفمبر، يضم حوالي ٦٠ لوحة فنية بخامات مختلفة مثل الألوان الزيتية والاكريلك .

يهدف المعرض الى تلخيص العناصر والوجوه المصرية بوحدات رمزية و بعفوية فنية وأداء لوني متميز ويأتى علي مسافة واحدة من الجودة وجماليات القطع الفنية ومعادلة الفكر اللوني والتكوين الواسع براحة المساحات واختيارات تتسم بالشفافية و رقة التناول والقطاعات اللونية المعبرة عن مصر الحبيبة .