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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحثة: لبنان لن يرضخ لشروط الاحتلال الإسرائيلي

الصراع بين حزب الله
الصراع بين حزب الله وإسرائيل
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قالت الدكتورة تمارا برو باحثة في الشؤون الدولية، إنّ التصعيد بين إسرائيل وحزب الله متبادل، إذ كثف حزب الله من هجماته الصاروخية على شمال فلسطين المحتلة وحيفا وصولا إلى تل أبيب.

وأضافت "برو"، في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف الجنوب اللبناني وشرق لبنان وضاحية بيروت الجنوبية، مشيرةً، إلى أن المقاومة اللبنانية تمنع حتى الآن جيش الاحتلال من التقدم في القرى الحدودية، رغم أنه تقدم بعض المئات من الأمتار، لكنه لم يدخل قلب المدن الحدودية، بسبب المقاومة الشرسة من حزب الله مثلما حدث في مدينة الخيام.

وتابعت: "منذ عدة أيام، يحاول جيش الاحتلال التقدم إلى مدينة الخيام لكن المقاومة تصيبه وتمنعه من التقدم وتلحق به إصابات بين قتلى وجرحى بالإضافة إلى تدمير دبابات الميركافا".

وأوضحت: "بالنسبة إلى المفاوضات، فإن لبنان لم يتوقع أن تسير بشكل جيد خلال الأيام الأخيرة، وبخاصة عندما زار هوكشتين إسرائيل، لأن لبنان يدرك أن نتنياهو متعنت في موقفه، ولن يرضخ لبنان للشروط التي يضعها الاحتلال".

الاحتلال الإسرائيلي لبنان حزب الله شمال فلسطين وحيفا