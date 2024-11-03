ورشة عمل بأسوان تناقش حلولاً للتعامل مع الكلاب الضالة وتوفير الرعاية البيطرية

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل بحضور فعاليات ورشة العمل الخاصة بوضع الحلول المناسبة لأسلوب التعامل مع الكلاب الضالة بين الواقع والمأمول، والتي تم عقدها بمكتبة مصر العامة بحضور الدكتور مجدى حسن النقيب العام للأطباء البيطريين ، والدكتور محمود حمدي وكيل النقابة العامة، والدكتورة سهير حسين رئيس النقابة الفرعية بأسوان، فضلاً عن القيادات الجامعية والتنفيذية المعنية حيث يأتي تنظيم ورشة العمل ضمن البرنامج الوطني " لحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية " والذى تنفذه وزارات السياحة والآثار والزراعة واستصلاح الأراضي.

وفى كلمة محافظ أسوان تم التأكيد على أهمية ورشة العمل ، والتي يأتي تنظيمها ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف سلامة أرواح المواطنين من أبناء المجتمع الأسواني، فضلاً عن الحفاظ أيضاً على سلامة الزائرين من الأفواج السياحية ، مع القيام بتوفير الرعاية البيطرية لها وتحقيق السيطرة الكاملة عليها من خلال الجهود المكثفة التي تقوم بها نقابة الأطباء البيطريين من منطلق الدور المجتمعي لها بإعتبارها كشريك أساسي للمجتمع المدني للتواصل ووضع الحلول المناسبة للمشكلات المتنوعة .

القضاء على مرض السعار الذى يمثل خطراً على الإنسان ويتسبب في وفاته

وأوضح المحافظ أن مواجهة الكلاب الضالة تحتاج لمزيد من التكاتف والتكامل بين كافة الجهات المعنية لتحقيق المواجهة الحازمة للتغلب على حدوث حالات عقر للكبار والصغار ، وبالتالي القضاء على مرض السعار الذى يمثل خطراً على الإنسان ويتسبب في وفاته، وهذا يتطلب في نفس الوقت زيادة التوعية ، وتكثيف حملات التطعيم والتعقيم ، مع استخدام الأسلوب الأفضل والإنساني لمواجهة هذه الظاهرة بالسيطرة على الكلاب الضالة ، وتوفير الرعاية البيطرية لها، مع الأخذ في الإعتبار بعدم استخدام العنف تجاهها.

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