محافظ مطروح يشهد توقيع برتوكولي تعاون في إطار المشاركة المجتمعية

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، توقيع برتوكولين للتعاون بين مركز التنمية المستدامة بمطروح وشركتى بدر الدين وجنوب الضبعة للبترول فى إطار المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك بحضور المهندس مدحت شعبان السيد مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول للمسئولية المجتمعية ،المهندس أشرف عبد الجواد السيد رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للبترول والعضو المنتدب ،المهندس السيد بشندي محمد رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الضبعة للبترول والعضو المنتدب ، والدكتور عبدالله زغلول مستشار وزير الزراعة والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد ، والمهندس محمود الامير مديرمركز التنمية المستدامة بمطروح ، ورؤساء مدينتى الضبعة والنجيلة و مديرى المديريات والادارت بمطروح ، وعدد من قيادات شركتى البترول العاملتين على أرض المحافظة.

وتضمن توقيع البرتوكول الأول بين مركز التنمية المستدامة بمطروح شركة بدر الدين للبترول لإنشاء عدد 18 بئر نشو لتجميع وحصاد وتخزين مياه الأمطار بمركز النجيلة، بسعة تخزينية 120 متر مربع مياه لكل بئر للحفاظ على الموارد الطبيعية خاصة مياه الأمطار كمصدر للحياة، والمساهمة فى تحسين مستوى المعيشة، أما البرتوكول الثانى بين مركز التنمية المستدامة بمطروح وشركة جنوب الضبعة للبترول؛ لتوفير مشروعات مدرة للدخل كتربية الماعز للسيدات الأكثر احتياجاً بمركز الضبعة بعدد 25 سيدة بما ستوفره كمصدر دخل ولتخفيف أعباء الحياة لهذه الأسر.

وأكد محافظ مطروح أن توقيع البرتوكولين يأتي فى إطار جهود المحافظة المستمرة بالتعاون مع أجهزة الدولة لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين خاصة فى أقصى التجمعات الصحراوي مع الامتداد الجغرافى لمحافظة مطروح كثانى أكبر المحافظات المصرية مساحةً بإمتداد ساحلى 450 كم جنوب البحر المتوسط و 400 كم امتداد صحراوى جنوباً، مرحباً بالتعاون خاصة مع وزارة البترول ممثلة فى الهيئة العامة للبترول ، وكذلك شركات البترول العاملة على أرض مطروح .. وتوقيع برتوكول تعاون مع المحافظة ممثلة فى مركز التنمية المستدامة بما يمتلكه من خبرات وكوادر فنية وخبرة بطبيعة المحافظة.



محافظ مطروح يؤكد أهمية المشاركة المجتمعية فى تنمية المجتمع المحلى والإرتقاء بالخدمات

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير للمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وما تقدمه الوزارة من تعاون مع المحافظة كان أخرها القافلة الطبية لشركة بدر الدين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير فى توقيع الكشف الطبى على 500طالب بمطروح.. وغيرها من مشاركات فاعلة.. سواء بإمكانيات ودعم مادى أو معنوى .. بالتعاون مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة فى العديد من القطاعات التنموية والخدمية بمطروح، إيماناً بالدور الوطنى لأهمية المشاركة المجتمعية فى تنمية المجتمع المحلى والإرتقاء بالخدمات المقدمة التى يستحقها أهالى مطروح فى كل مكان فى إطار تحقيق الهدف الأسمى لبناء الانسان علمياً واجتماعياً اقتصاديا، مع التطلع لمزيد من تلك الأنشطة والأعمال الفاعلة وتشجيعها فى خدمة المجتمع المحلى، وتأكيد محافظة مطروح دائماً على تقديم كافة سبل الدعم..وتذليل العقبات والتعاون والتنسيق المستمر لتحقيق أقصى إستفادة لأهالى المحافظة خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً ويواكب جهود تنمية المحافظة.

وفى نهاية توقيع البرتوكولين اهدى المهندس أشرف عبد الجواد السيد رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للبترول والعضو المنتدب درع الشركة للواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديرا لجهوده فى تنمية المحافظة.

محافظ مطروح يشهد توقيع برتوكولين تعاون في إطار المشاركة المجتمعية

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