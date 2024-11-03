عمران: اتحاد الرماية تلقى إشادة كبيرة على مستوى الاستضافة والتنظيم المشرف لبطولة العالم

كشف الاتحاد الإفريقي للرماية، عن الكؤوس المخصصة لأصحاب المراكز الأولى في بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، التي استضافتها مصر، على مدار الأسبوع الماضي بالميادين الأولمبية لنادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال أحمد عمران رئيس المركز الإعلامي باتحاد الرماية، إن الاتحاد الإفريقي تلقى إشادة واسعة من جميع المستويات والوفود، بعد استضافته الناجحة لفعاليات البطولة، التي استمرت على مدار أسبوع كامل، مشيرًا إلى أن الاتحاد قام بعمل غرفة عمليات لمتابعة كل التجهيزات الفنية واللوجيستية لتقديم نسخة فريدة من بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية.

وأشار “عمران” إلى أن البطولة كانت تمثل تحدياً كبيراً للاتحاد الأفريقي للرماية، حيث استضاف 300 رامٍ ورامية من 19 دولة، خلال البطولة، بخلاف كأس أفريقيا العاشرة، وبطولة الجائزة الكبري، التي أقيمت على هامش بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، وشهدت منافسات قوية للغاية.

وأوضح رئيس المركز الإعلامي باتحاد الرماية، أن البطولة لاقت نجاحات كبيرة على مستوى المنافسة، وكذلك على مستوى المتابعة من مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، داخل مصر وخارجها، نظرا لحجم المشاركة الكبير من مختلف أنحاء العالم.

وكشف عمران أن اليوم الأحد، ستقام المنافسات النهائية للبطولة، حيث سيتم تسليم كؤوس بطولة العالم، بحضور رسمي كبير يتقدمه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد جون فرانسوا، رئيس الاتحاد الدولي للرماية على الأطباق المروحية FITASC، والسيد بيرو دوناتو السكرتير العام ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، مع رؤساء الوفد الحاضرة وعدد كبير من مسؤولي الاتحاد الدولي للرماية.