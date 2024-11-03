طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيري الصحة والتعليم العالي بشأن واقعة صفع دكتور جامعي لأحد الطلاب بالمنوفية

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجة إلى كلاً من، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن واقعة صفع عضو هيئة تدريس بكلية الاقتصاد المنزلي في جامعة المنوفية لأحد الطلاب.

وقالت سلامة، في طلب الإحاطة، الأيام الماضية ضجت بعد بقيام أحد أعضاء هيئة التدريس بصفع طالب أمام زملائه أثناء خروجه من المحاضرة، وهو ما تسبب في حالة استياء شديد، ومهما كانت الدوافع الإ أن الواقعة تتعارض تماما مع الأعراف الجامعية، والأخلاقيات العامة.

وأضافت سلامة، أنه على جانب آخر ووفقا لرواية شهود الواقعة فإن السبب هو قيام الطالب بالتدخين أثناء خروجه من المحاضرة، وهو أمر مرفوض أيضا، إلا أنه لا يمكن القبول بتصرف عضو هيئة التدريس، مشددة بضرورة إعلان كافة التحقيقات التي تجريها جامعة المنوفية مع الأستاذ الجامعي، والتأكيد على ضرورة رفض أي تصرف يتنافى مع الآداب العامة.

وطالبت النائب أمل سلامة بضرورة إيجاد آلية واضحة لتطبيق القرارات الخاصة بمنع التدخين داخل الحرم الجامعي، مع الأخذ في الاعتبار أن يشمل تنفيذ القرار كافة أشكال التدخين المستحدثة مثل "الفيب – IQOS "وغيرها.