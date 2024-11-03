وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام العمل بعدد من المدارس.. صور

أجري يوسف الديب، نائب وزير التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، جولة ميدانية على عدد من المدارس بالإدارات التعليمية، بهدف متابعة تقدم العملية التعليمية والتأكد من انتظام الطلاب وتحقيق الانضباط الإداري والتعليمي.

وزار يوسف الديب، إدارة التحرير التعليمية حيث تفقد مدرسة الشهيد إسلام ناصر جابر للتعليم الأساسي، قام بمتابعة حضور الطلاب وتفاعلهم مع المعلمين، إلى جانب متابعة تقييماتهم الأسبوعية وضمان الامتثال لتوجيهات وزارة التربية.

واستكمل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، جولته بزيارة مدرسة الرواد الإعدادية، حيث فحص كراسات الحصص والواجبات المدرسية، ورصد مستوى أداء الطلاب في مختلف المجالات، ثم تفقد مدرسة عمر مكرم الابتدائية، مشددًا على تحقيق الانضباط الإداري واستقرار العملية التعليمية.

وختم الديب، جولاته بالتأكيد على استمرارية لجان المتابعة في جميع المدارس، لتحقيق أهداف العملية التعليمية وتقديم خدمات تعليمية متميزة.